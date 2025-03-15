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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе прозвучали взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале.

Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Ночью в Одессе была объявлена воздушная тревога.

В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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