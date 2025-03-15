В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прозвучали взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале.
Он призвал жителей находиться в укрытиях.
Ночью в Одессе была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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