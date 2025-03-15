В Ростовской области отразили атаку дронов

В ночь на 15 марта силы ПВО отразили атаку дронов в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также ночью сообщил сначала о том, что силы ПВО уничтожили не менее пяти украинских дронов в одном из районов региона. Позже он проинформировал, что в пяти районах области было сбито в общей сложности более 35 беспилотников.

При этом в регионе была объявлена опасность БПЛА с вечера 14 марта, Гусев отменил ее в 6:56.