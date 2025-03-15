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Военная операция на Украине ,  
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Не менее пяти беспилотников сбили над Воронежской областью

Губернатор Гусев: не менее пяти беспилотников сбили над Воронежской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили не менее пяти украинских дронов в одном из районов Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, в области сохраняется опасность атаки БПЛА.

В Воронежской области из-за атаки дронов загорелся объект инфраструктуры
Общество
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Гусев объявил опасность вечером, а позже сообщил, что в другом районе Воронежской области были ликвидированы несколько БПЛА.

Губернатор региона регулярно информирует об атаках украинских беспилотников. Так, ранее 12 марта он сообщил о повреждении объекта инфраструктуры из-за падения дрона на юге Воронежской области.

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Александр Гусев Воронежская область дроны
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