Не менее пяти беспилотников сбили над Воронежской областью
Силы ПВО уничтожили не менее пяти украинских дронов в одном из районов Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, в области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Гусев объявил опасность вечером, а позже сообщил, что в другом районе Воронежской области были ликвидированы несколько БПЛА.
Губернатор региона регулярно информирует об атаках украинских беспилотников. Так, ранее 12 марта он сообщил о повреждении объекта инфраструктуры из-за падения дрона на юге Воронежской области.
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