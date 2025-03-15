Губернатор Гусев: не менее пяти беспилотников сбили над Воронежской областью

Не менее пяти беспилотников сбили над Воронежской областью

Силы ПВО уничтожили не менее пяти украинских дронов в одном из районов Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, в области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Гусев объявил опасность вечером, а позже сообщил, что в другом районе Воронежской области были ликвидированы несколько БПЛА.

Губернатор региона регулярно информирует об атаках украинских беспилотников. Так, ранее 12 марта он сообщил о повреждении объекта инфраструктуры из-за падения дрона на юге Воронежской области.