Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что при выработке решения по конфликту на Украине интересы России нельзя игнорировать.

«Дискуссия об интересах России должна быть разрешена», — сказала она в интервью Berliner zeitung.

В этом интервью Меркель также рассказала, что говорила на публике только на немецком языке из-за ошибок в ее английском. По словам Меркель, она, когда еще была канцлером, заговорила однажды по-английски перед американцами. Однако потом «умные журналисты, учившиеся в Америке или Англии», раскритиковали ее ошибки.

С тех пор на публике Меркель всегда говорит по-немецки. Бывший канцлер заявила, что можете говорить по-английски «хорошо и как угодно», «но для тонкостей хорошо иметь переводчика и говорить на родном языке».





Меркель была канцлером Германии с 2005 по 2021 год она стала первой женщиной, которой удалось это сделать. В ноябре 2024 года вышла ее автобиография «Freiheit. Воспоминания 1954-2021», которую она написала вместе со своим советником Беате Бауманн, была опубликована в ноябре 2024 года. Ангела Меркель замужем за квантовым химиком Йоахимом Зауэром. Она живет в Берлине-Митте и в Хоэнвальде в Укермарке, уточнила газета.

В ноябре 2024 года Меркель заявила, что Киев и его западные союзники должны будут пойти на диалог с Россией об урегулировании российско-украинского конфликта. Меркель также заявила, что при взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом, который не раз обещал урегулировать конфликт, политикам нужно лишь «сохранять искренность» и последовательность, а также «прислушиваться к его аргументам». Она поддержала точку зрения президента, что страны Европы слишком мало тратят на оборонные нужды. Позже она заявила, что благодаря экс-президенту США Джо Байдену партнеры Киева могут поддержать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, и чтобы Россия не выиграла эту войну», но при этом «действовать с осторожностью». В Кремле в ноябре 2023 года подчеркивали, что Россию нельзя победить на поле боя.