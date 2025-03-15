Меркель призвала учитывать интересы России на переговорах по Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что при выработке решения по конфликту на Украине интересы России нельзя игнорировать.
«Дискуссия об интересах России должна быть разрешена», — сказала она в интервью Berliner zeitung.
В этом интервью Меркель также рассказала, что говорила на публике только на немецком языке из-за ошибок в ее английском. По словам Меркель, она, когда еще была канцлером, заговорила однажды по-английски перед американцами. Однако потом «умные журналисты, учившиеся в Америке или Англии», раскритиковали ее ошибки.
С тех пор на публике Меркель всегда говорит по-немецки. Бывший канцлер заявила, что можете говорить по-английски «хорошо и как угодно», «но для тонкостей хорошо иметь переводчика и говорить на родном языке».
Меркель была канцлером Германии с 2005 по 2021 год она стала первой женщиной, которой удалось это сделать. В ноябре 2024 года вышла ее автобиография «Freiheit. Воспоминания 1954-2021», которую она написала вместе со своим советником Беате Бауманн, была опубликована в ноябре 2024 года. Ангела Меркель замужем за квантовым химиком Йоахимом Зауэром. Она живет в Берлине-Митте и в Хоэнвальде в Укермарке, уточнила газета.
В ноябре 2024 года Меркель заявила, что Киев и его западные союзники должны будут пойти на диалог с Россией об урегулировании российско-украинского конфликта. Меркель также заявила, что при взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом, который не раз обещал урегулировать конфликт, политикам нужно лишь «сохранять искренность» и последовательность, а также «прислушиваться к его аргументам». Она поддержала точку зрения президента, что страны Европы слишком мало тратят на оборонные нужды. Позже она заявила, что благодаря экс-президенту США Джо Байдену партнеры Киева могут поддержать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, и чтобы Россия не выиграла эту войну», но при этом «действовать с осторожностью». В Кремле в ноябре 2023 года подчеркивали, что Россию нельзя победить на поле боя.
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