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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело о теракте после удара ВСУ по музею в Судже

Сюжет
Военная операция на Украине

СК завел дело о теракте после удара ВСУ по музею в Судже
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Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела краеведческого музея в Судже. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: террористический акт (п. «б» ч. 3 ст. 205) и уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России (ч. 1 ст. 243).

Музей подвергся обстрелу 14 марта. В результате погибла сотрудница учреждения, еще двое пострадали, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Погибшая сотрудница музея оставалась в Судже во время оккупации и пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Сам объект культурного наследия полностью уничтожен, рассказал глава региона.

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Суджа располагается на юго-западе Курской области, в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной. Это единственный российский город, взятый военными ВСУ в ходе вторжения в Курскую область. 13 марта Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта.

С 15 марта в Курской области будет ограничен въезд и перемещение гражданских лиц во множестве приграничных населенных пунктов. По сообщению оперштаба, такое решение обусловлено тем, что саперы еще не проверили все территории.

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Курская область Суджа музей Следственный комитет уголовное дело
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