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Политика ,  
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Главреда «Вечерних ведомостей» снова арестовали на 14 суток

Владислав Постников
Владислав Постников (Фото: PostnikovUral / Telegram)

Суд арестовал главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщил его адвокат Георгий Краснов.

До этого Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал Постникова на 14 суток 1 марта. Причиной ареста стал пост с символикой «Умного голосования» — проекта Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, запрещенная в России и признанная экстремистской организация, также внесенная в реестр иноагентов).

Новый арест связан с двумя постами, опубликованными в 2020 и 2021 годах в личном телеграм-канале журналиста. По словам адвоката, в одном из них был фоторепортаж, на котором видны «лимоновцы» с символом Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в России).

«Суд вынес решение в тот день, когда у Владислава Постникова истек срок административного ареста по аналогичной статье. Его адвокаты планируют обжаловать повторный арест», — написал Краснов.

В Екатеринбурге суд арестовал главреда «Вечерних ведомостей» Постникова
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Привлечение&nbsp;Владислава&nbsp;Постникова к административной ответственности

Утром 14 марта адвокат сообщил, что Постникова в ближайшее время доставят в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения дела. Краснов заявил, что журналист попал в «административную «карусель», когда сотрудники полиции уже выявили правонарушения, но вменяют их постепенно и человек месяцами не может выйти из спецприемника.

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