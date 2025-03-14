Задержанному главреду «Вечерних ведомостей» сообщили о новых обвинениях

Владислав Постников (Фото: Марина Молдавская / «Коммерсантъ»)

Полиция обнаружила еще два поста с экстремистской символикой в телеграм-канале редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Журналисту грозит 15 суток административного ареста, сообщил его адвокат Георгий Краснов.

Постникова задержали в Екатеринбурге 28 февраля. Тогда Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал его на 14 суток из-за поста с символикой «Умного голосования» — проекта Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, запрещенная в России экстремистская организация, внесенная в реестр иноагентов).

«Главреду СМИ «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову вменяются еще два поста в телеграм-канале от 25.10.2020 и от 21.09.2021. Вновь вменяется арестная ст. 20.3 КоАП РФ — публичная демонстрация экстремистской символики», — написал Краснов.

28 февраля 2025 года нижнетагильская полиция выявила пост от 21 сентября 2021 года с фоторепортажем, на котором видны «лимоновцы» с символом Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в России).

РБК обратился за комментарием в Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области, МУ МВД России «Нижнетагильское», ГУ МВД по Свердловской области.

4 марта 2025 года полиция выявила еще один пост от 25 октября 2020 года.

В ближайшее время Постникова доставят в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения дела об административном правонарушении. Краснов утверждает, что журналист попал в «административную «карусель», когда сотрудники полиции уже выявили правонарушения, но вменяют их постепенно, и человек месяцами не может выйти из спецприемника.

Ранее «Вечерние ведомости» уже штрафовали по статье за дискредитацию армии. В сентябре 2022 года на банковских счетах главного редактора издания заблокировали 5 млн руб. за «ущерб, причиненный преступлением».