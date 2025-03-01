В Екатеринбурге суд арестовал главреда «Вечерних ведомостей» Постникова

Привлечение Владислава Постникова к административной ответственности (Фото: Кировский районный суд г. Екатеринбурга)

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал главного редактора екатеринбургских «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова на 14 суток из-за поста с символикой «Умного голосования» — проекта Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, запрещенная в России экстремистская организация, внесенная в реестр иноагентов).

Журналиста признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики.

Ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) предусматривает наказание для граждан в виде штрафа на сумму до 2 тыс. руб. или административного ареста на срок до 15 суток.

Постникова задержали в Екатеринбурге накануне, 28 февраля. По словам адвоката Георгия Краснова, причиной для составления протокола стал пост, опубликованный в телеграм-канале Постникова еще в 2021 году. Защита журналиста планирует обжаловать решение об аресте.

Ранее «Вечерние ведомости» уже штрафовали по статье за дискредитацию армии. В сентябре 2022 года на банковских счетах главного редактора издания заблокировали 5 млн руб. за «ущерб, причиненный преступлением». По словам Постникова, блокировка средств была связана с делом экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом) о фейках об армии. Сам журналист, по его словам, не знал Пономарева.