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Общество ,  
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СК проверит данные о побоях первоклассницы учительницей в Липецке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Следователи в Липецке проводят доследственную проверку, после того как СМИ распространили информацию о причинении телесных повреждений первокласснице ее классным руководителем в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

После осмотра ребенка медиками был поставлен предварительный диагноз — ушиб мягких тканей лица.

Следователи установят обстоятельства случившегося, а также дадут правовую оценку действиям работников образовательного учреждения.

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11 марта в Нижнем Новгороде в школе № 117 в Сормовском районе города ученик 8-го класса в ходе конфликта с одноклассниками ударил ножом двух других. Пострадавших доставили в больницу с ранами шеи и живота.

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Липецк учительница ребенок Следственный комитет доследственная проверка
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