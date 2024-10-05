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СК завел дело из-за избиения школьника, заступившегося за учительницу

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

В школе Ростовской области школьники избили девятиклассника, который вступился за учительницу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел в раздевалке школы в Волгодонске.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений школьнику, но по какой именно статье, неизвестно. Сотрудники ведомства организовали доследственную проверку.

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Как рассказали сам школьник и его мать изданию «Блокнот», на подростка напали шесть учеников школы № 23 в спортивной раздевалке после урока физкультуры. Школьника ударили в лицо, и стекло от очков попало ему в глаз.

Затем подросток сам позвонил матери и рассказал о случившемся. По рассказам женщины, никто не оказал ее сыну первую помощь, пока она сама не приехала в школу. Медсестры в школе не оказалась, медпункт был закрыт. Сначала подросток сам пытался остановить кровотечение, а потом мать отвезла его в больницу. «У него была рана, которую надо зашивать, у него гематома, и у него двоилось в глазах. Врач его подробно опросил, головокружения, слава Богу, не было, что было бы признаком сотрясения мозга», — рассказала женщина.

По словам школьника, поводом для конфликта мог стать инцидент, когда ученики параллельного класса оскорбили учительницу физики и пытались сорвать ее урок.

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Ростовская область Волгодонск школьник избиение ребенка уголовное дело Следственный комитет
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