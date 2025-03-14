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Военная операция на Украине ,  
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В «Нафтогазе» назвали серьезными повреждения мощностей для добычи газа

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Военная операция на Украине
Фото: Денис Синяков / Reuters
Фото: Денис Синяков / Reuters

Производственные мощности компании «Нафтогаз Украины» серьезно повреждены, сообщил агентству «Укринформ» исполняющий обязанности председателя правления организации Роман Чумак.

«Серьезно повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. Ситуация сложная, но контролируемая. Ремонтные работы продолжаются», — сказал он.

На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

«Нафтогаз» неоднократно сообщал о повреждении объектов газотранспортной инфраструктуры. Так, в середине февраля повреждения получили производственные мощности компании в Полтавской области. В последний раз «Нафтогаз» сообщил о повреждении газовой инфраструктуры 7 марта.

Минобороны 7 марта сообщило, что российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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