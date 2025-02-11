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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
В Полтавской области Украины повреждены мощности «Нафтогаза». Удары были нанесены по газовой инфраструктуре, уточнил министр энергетики страны
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На Украине повреждена газовая инфраструктура. Об этом сообщил «Нафтогаз Украины».

«Повреждения получили производственные мощности группы «Нафтогаз» в Полтавской области», — говорится в сообщении компании. Там уточнили, что принимают меры для решения ситуации с газоснабжением области.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

О том, что были нанесены удары по газовой инфраструктуре, сообщил также министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, власти «срочно применяют меры экстренных ограничений электроэнергии».

На Украине утром ввели аварийные отключения электричества. Это произошло из-за «атаки на энергетическую систему» и «газовую инфраструктуру».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украина Удары Газотранспортная система Украины газ Нафтогаз Украины
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