На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры

В Полтавской области Украины повреждены мощности «Нафтогаза». Удары были нанесены по газовой инфраструктуре, уточнил министр энергетики страны

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На Украине повреждена газовая инфраструктура. Об этом сообщил «Нафтогаз Украины».

«Повреждения получили производственные мощности группы «Нафтогаз» в Полтавской области», — говорится в сообщении компании. Там уточнили, что принимают меры для решения ситуации с газоснабжением области.

О том, что были нанесены удары по газовой инфраструктуре, сообщил также министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, власти «срочно применяют меры экстренных ограничений электроэнергии».

На Украине утром ввели аварийные отключения электричества. Это произошло из-за «атаки на энергетическую систему» и «газовую инфраструктуру».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.