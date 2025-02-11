На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры
На Украине повреждена газовая инфраструктура. Об этом сообщил «Нафтогаз Украины».
«Повреждения получили производственные мощности группы «Нафтогаз» в Полтавской области», — говорится в сообщении компании. Там уточнили, что принимают меры для решения ситуации с газоснабжением области.
О том, что были нанесены удары по газовой инфраструктуре, сообщил также министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, власти «срочно применяют меры экстренных ограничений электроэнергии».
На Украине утром ввели аварийные отключения электричества. Это произошло из-за «атаки на энергетическую систему» и «газовую инфраструктуру».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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