Аэропорт города Сочи (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Самолет авиакомпании NordStar, летевший из Сочи в Москву, вернулся на стоянку для проведения техосмотра после срабатывания сигнализации, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Во время разбега воздушного судна произошло срабатывание сигнализации о возможной неисправности в системе управления самолетом. Командиром воздушного судна было принято решение о прекращении вылета и возврате воздушного судна на место стоянки», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что на борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Сейчас пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта Сочи, с ними работают представители NordStar.

Ранее в марте лайнер авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт вылета. Командир воздушного судна принял решение о возвращении из-за того, что у одной из систем самолета сработал индикатор. Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в лайнере.