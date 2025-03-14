Рейс Сочи — Москва вернулся на стоянку из-за сработавшей сигнализации
Самолет авиакомпании NordStar, летевший из Сочи в Москву, вернулся на стоянку для проведения техосмотра после срабатывания сигнализации, сообщила пресс-служба авиакомпании.
«Во время разбега воздушного судна произошло срабатывание сигнализации о возможной неисправности в системе управления самолетом. Командиром воздушного судна было принято решение о прекращении вылета и возврате воздушного судна на место стоянки», — говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что на борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Сейчас пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта Сочи, с ними работают представители NordStar.
Ранее в марте лайнер авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт вылета. Командир воздушного судна принял решение о возвращении из-за того, что у одной из систем самолета сработал индикатор. Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в лайнере.
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