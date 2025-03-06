Вылетевший из Москвы в Ереван самолет срочно вернулся в аэропорт

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Лайнер авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом А47029 Москва (Внуково) — Ереван, 6 марта 2025 года вернулся в аэропорт вылета, сообщила пресс-служба организации.

В «Азимуте» отметили, что самолет благополучно приземлился в 10:37 мск. Командир воздушного судна принял решение о возвращении из-за того, что у одной из систем самолета сработал индикатор. Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в лайнере.

Пассажиры отправятся в Ереван резервным рейсом, уточнили в авиакомпании.

Ранее 23 февраля другой самолет «Азимута» рейсом Минеральные Воды — Дубай вернулся в аэропорт вылета ранним утром также в связи со срабатыванием одного из датчиков неисправности.