Летевший из Москвы на Кубу самолет экстренно сел в Пулково
Самолет, вылетевший из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за подозрения на техническую неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Nordwind.
«В связи с подозрением на техническую неисправность ВС (воздушное судно. — РБК) рейса N4-551 Шереметьево — Кайо- Коко экипажем было принято решение о посадке на запасном аэродроме Пулково с целью обеспечения безопасности полета», — говорится в сообщении.
Nordwind планирует довезти пассажиров до пункта назначения на резервном самолете. РБК направил запрос в пресс-службу Пулково.
О какой именно технической неисправности идет речь, компания не уточнила. По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, самолет приземлился в Пулково в 14:36 мск, посадка прошла благополучно.
РЕН ТВ в телеграм-канале со ссылкой на источник написал, что воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя. Всего из самолета, как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру, высадили 434 пассажира, из которых 25 — дети.
Ранее, 19 февраля, рейс Москва — Тбилиси авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт Внуково по технической причине. Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в самолете. В Тбилиси пассажиры полетели на резервном борту «Азимута».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской