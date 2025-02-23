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Летевший из Москвы на Кубу самолет экстренно сел в Пулково

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Самолет, вылетевший из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за подозрения на техническую неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

«В связи с подозрением на техническую неисправность ВС (воздушное судно. — РБК) рейса N4-551 Шереметьево — Кайо- Коко экипажем было принято решение о посадке на запасном аэродроме Пулково с целью обеспечения безопасности полета», — говорится в сообщении.

Nordwind планирует довезти пассажиров до пункта назначения на резервном самолете. РБК направил запрос в пресс-службу Пулково.

О какой именно технической неисправности идет речь, компания не уточнила. По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, самолет приземлился в Пулково в 14:36 мск, посадка прошла благополучно.

РЕН ТВ в телеграм-канале со ссылкой на источник написал, что воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя. Всего из самолета, как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру, высадили 434 пассажира, из которых 25 — дети.

Летевший из Москвы в Тбилиси самолет вернулся во Внуково
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Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

Ранее, 19 февраля, рейс Москва — Тбилиси авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт Внуково по технической причине. Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в самолете. В Тбилиси пассажиры полетели на резервном борту «Азимута».

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Теги
cамолет Москва Куба Пулково экстренная посадка техническая неисправность новости
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