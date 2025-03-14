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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Вторая за неделю атака дронов на Москву. Карта

Появилась карта второй за неделю атаки дронов на Москву
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Атаки беспилотников на Москву
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Инфографика РБК
Столичный регион подвергся второй за неделю атаке дронов. Она была гораздо менее интенсивной, но обломки упали ближе к центру, в частности неподалеку от Кутузовского проспекта. Где еще упали БПЛА — на карте РБК

В Подмосковье этим утром сбили три беспилотника — два над Балашихой и один в микрорайоне Южная Битца, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона, летевших на Москву.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил о повреждении кровли жилого дома в Резервном проезде, недалеко от Кутузовского проспекта. РЕН ТВ передал о выбитом окне в расселенном доме на улице Лестева, между станциями метро «Шаболовская» и «Тульская». О найденных обломках на улице Лестева также пишет ТАСС.

Самая масштабная атака на Москву

В ночь на 11 марта столичный регион подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала боевых действий. Над регионом сбили 91 дрон. Погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, сообщало Минобороны России.

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