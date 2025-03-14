Вторая за неделю атака дронов на Москву. Карта
В Подмосковье этим утром сбили три беспилотника — два над Балашихой и один в микрорайоне Южная Битца, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона, летевших на Москву.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил о повреждении кровли жилого дома в Резервном проезде, недалеко от Кутузовского проспекта. РЕН ТВ передал о выбитом окне в расселенном доме на улице Лестева, между станциями метро «Шаболовская» и «Тульская». О найденных обломках на улице Лестева также пишет ТАСС.
Самая масштабная атака на Москву
В ночь на 11 марта столичный регион подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала боевых действий. Над регионом сбили 91 дрон. Погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, сообщало Минобороны России.
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта
Протестующие ворвались в Trump Tower
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Российские компании сокращают премирование сотрудников
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов