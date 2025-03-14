Бывшего замгубернатора Брянской области задержали по делу о взятке

Сергей Тимошенко (Фото: Правительство Брянской области)

Бывшего заместителя губернатора Брянской области задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере при строительстве спортивных объектов и капитальном ремонте жилых домов, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по региону.

Управление СК не называло имя задержанного. По данным ТАСС, речь идет о Сергее Тимошенко.

В ведомстве отметили, что задержанный в 2019–2021 годах курировал на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов.

По версии следствия, экс-замглавы региона получил взятки от предпринимателей, осуществлявших строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах Брянска, а также капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Гагарина в городе Фокино Брянской области.

Всего бывший чиновник получил взяток, в том числе через посредников, на сумму более 4 млн руб. за общее покровительство предпринимателей при выполнении этих контрактов, добавили в СК.

В настоящее время экс-замгубернатора доставляют в следственный орган СК России, в ближайшее время он и соучастники преступления будут допрошены в рамках дела о даче (ч. 6 ст. 290 УК) и получении взятки (ч. 5 ст. 291 УК), а также посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК), сообщили в ведомстве.

Тимошенко родился 31 мая 1965 года в Гродненской области Белоруссии. До занятия должности замгубернатора Брянской области в том числе курировал в нескольких компаниях направление капитального строительства.

Так, В апреле 2012 года он был назначен заместителем генерального директора по капитальному строительству нефтеперерабатывающего завода ПАО «НК «Роснефть», а с 2016 по 2019 год работал в должности вице-президента по капитальному строительству группы компаний АО «Новый Поток» в Москве.