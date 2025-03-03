Экс-замглавы Псковской области приговорили к 8,5 годам за мошенничество

Михаил Гавунас (Фото: Правительство Псковской области)

Суд в Псковской области заочно приговорил бывшего замглавы администрации региона Михаила Гавунаса к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, Михаил Гавунас при помощи подельника Льва Саляева с января 1997 года по декабрь 2005 года обманом безвозмездно приобрел право пользоваться и распоряжаться имущественным комплексом ЗАО «Псковпищепром» (принадлежит ГУП «Псковалко»). Ущерб администрации Псковской области от этого составил свыше 1,15 млрд руб.

Помимо этого Гавунас, используя свое служебное положение, при участии Саляева и других также обманом и бесплатно получил 42% доли ЗАО агрофирма «Черская» в уставном капитале ООО «Агрокомплекс» стоимостью более 23 млн руб. и незаконно легализовал ее.

Гавунас был заместителем и первым заместителем главы администрации с 1996 по 2000 год.

Суд признал Гавунаса и Саляева виновными в нарушении ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), а также п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств). Кроме этого, Гавунасу вменили ч. 3 ст. 327 УК (подделка документов).

Суд назначил Гавунасу восемь лет и шесть месяцев, а Саляеву — четыре года и пять месяцев исправительной колонии общего режима. Оба фигуранта должны возместить правительству Псковской области 1 150 315 506 руб., на их имущество наложили арест.

Уголовное дело рассмотрели в отсутствие подсудимых, поскольку они находятся за пределами России и объявлены в международный розыск, отметили в пресс-службе СК.