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В Петербурге мужчине дали пять суток за матерный стих в библиотеке

В Петербурге мужчине дали пять суток за матерный стих в библиотеке
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Фрунзенский районный суд Петербурга назначил пять суток ареста мужчине, который выступил с матерными стихами в Библиотечном центре искусства и поэзии им. С.А. Есенина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В телеграм-канале пресс-службы также опубликовано видео эмоционального выступления Николая Бражникова. На кадрах видно, как молодой человек в халате читает нецензурные стихи, попутно ударяя себя плетью.

В суде уточнили, что во время выступления мужчина не реагировал на замечания о своем поведении.

Бражникова привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве — ч.1 ст. 20.1 КоАП. Артист признал вину и пояснил, что находился в экстатическом состоянии и не знал, что нарушает общественный порядок. По его словам, на учете в диспансере он не состоит, алкоголь и наркотики не употребляет. Также молодой человек пообещал в будущем отказаться от подобного эпатажа.

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Ранее в марте суд оштрафовал на 40 тыс. руб. блогера и дизайнера Артемия Лебедева по административной статье о нарушении свободы совести и вероисповедания (ст. 5.26 КоАП).

ТАСС сообщил, что причиной привлечения Лебедева к административной ответственности стал его пост в телеграм-канале. В нем дизайнер критиковал поклонение мощам, используя грубые выражения и нецензурную лексику.

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стихи Санкт-Петербург арест суд нецензурная лексика
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