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Запретившего игрокам нецензурно ругаться тренера наказали за мат

Запретившего игрокам нецензурно ругаться тренера «Алании» наказали за мат
Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС, который также оштрафовал на 150 тыс. руб.
Евгений Калешин
Евгений Калешин (Фото: ФК "Алания")

Главного тренера владикавказской «Алании» Евгения Калешина дисквалифицировали на месяц за оскорбление судей в матче 33-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровска». Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС, который также оштрафовал специалиста на 150 тыс. руб. Об этом журналистам рассказал глава КДК Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.

«Алания» 20 мая обыграла в гостях «СКА-Хабаровск» (1:0). На 28-й минуте Калешин был удален за споры с арбитром с использованием нецензурной лексики. При этом в 2023 году Калешин также был дисквалифицирован за нецензурную речь в адрес судьи.

«Калешин принял участие в заседании и полностью признал свою вину, извинился перед судьями, — сказал Григорьянц.  — У нас было введено такое понятие, как «рецидив». Так как Калешин извинился, КДК принял решение дисквалифицировать его на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС».

Ранее Калешин ввел штрафы в команде за использование мата.

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