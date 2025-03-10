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Артемия Лебедева оштрафовали на ₽40 тыс. за пост о мощах святых

Артемий Лебедев
Артемий Лебедев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Блогера и дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тыс. руб. по административной статье о нарушении свободы совести и вероисповедания (ст. 5.26 КоАП). Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб.», — расказали в пресс-службе.

Ранее о штрафе Лебедеву сообщило «РИА Новости», сумма штрафа не уточнялась. По данным ТАСС, причиной привлечения Лебедева к административной ответственности стал его пост в телеграм-канале. В нем дизайнер критиковал поклонение мощам, используя грубые выражения и нецензурную лексику.

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17 декабря 2021 года в одном из своих постов Лебедев грубо высказался о мощах святых. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе осудил высказывания Лебедева, назвав их «преступными и нравственно неприемлемыми».

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Артемий Лебедев штраф Москва Измайловский суд религия
Артемий Лебедев фото

Артемий Лебедев

дизайнер, блогер, предприниматель
13 февраля 1975 года
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