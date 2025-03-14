Рютте оценил возможность завершения боевых действий на Украине в 2025 году

Рютте допустил завершение боевых действий на Украине в 2025 году

Фото: Артём Пряхин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте положительно оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«С осторожным оптимизмом смотрю на этот год. Но надеюсь, что это произойдет даже раньше», — сказал он.

Российско-американские переговоры, на которых, в частности, обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, прошли в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года. Менее чем через месяц, 11 марта, также в Саудовской Аравии, но в другом городе — Джидде — стартовали переговоры между украинской и американской делегациями.

После этой встречи стороны сообщили, что Киев принял предложение Вашингтона прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на этот шаг пойдет Москва.

13 марта российский президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, однако оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. Его американский коллега Дональд Трамп нашел слова коллеги о перемирии многообещающими, но не полными.