Мурашко пояснил суть кассовой блокировки просроченных лекарств и подделок

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Автоматическая блокировка продажи просроченных или выведенных из оборота препаратов поможет исключить человеческий фактор, заявил журналистам министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Так он прокомментировал принятие постановления правительства, согласно которому усиленная система контроля за оборотом лекарственных препаратов начнет действовать в России с 1 июня 2025 года.

Эта система включает интеграцию мониторинга лекарств в кассовые аппараты аптек и призвана исключить продажу подделок и просроченных лекарств, предотвратить «любые недобросовестные практики» со стороны аптек.

«В конечном итоге такая система значительно повышает безопасность пациентов, гарантируя им получение эффективных и безопасных лекарственных средств, а также укрепляет доверие к системе здравоохранения в целом», — сказал Мурашко.

Весной 2024 года директор АНО «Институт независимой экспертизы» Рамзан Аслаханов заявил, что как минимум 30–40% препаратов, представленных на рынке, изготовлены из «левых» субстанций. Это та продукция, которая сделана на основе контрафактной субстанции или если в ее состав входит контрафактный компонент.

В то же время «Москва онлайн» со ссылкой на Росздравнадзор писала, что доля поддельных лекарств на рынке составляет мизерное количество — 0,02–0,03%. Теперь на каждую упаковку наносится QR-код, который содержит всю информацию о конкретном препарате.

В том же году сотрудники ФСБ и следователи раскрыли сеть нелегальных аптек на Кубани — там продавали фальсифицированные лекарства, из-за которых погибли четыре ребенка.