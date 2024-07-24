На Кубани раскрыли сеть нелегальных аптек, продававших фальсификат

Video

Сотрудники ФСБ и следователи раскрыли сеть нелегальных аптек на Кубани — там продавали фальсифицированные лекарства, из-за которых погибли четыре ребенка, сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, не позднее 2023 года два брата арендовали помещения, оборудовали их под аптеки и начали продавать там поддельные препараты, в том числе несовершеннолетним и без рецепта врача. По данным СК, они открыли более 50 аптек и привлекли для управления ими не менее 27 соучастников.

«После употребления фальсифицированных лекарственных средств скончались четверо несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

Следователи завели дело о сбыте организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекшем смерть несовершеннолетних, — ч. 3 ст. 238.1 Уголовного кодекса. По статье грозит до 12 лет лишения свободы.

По местам жительства фигурантов дела и в аптеках провели обыски. Злоумышленникам избрали меры пресечения, «в том числе связанные с изоляцией от общества», их счета и имущество арестовали на сумму более 100 млн руб.

Двое организаторов нелегальной сети — Петр и Андрей Османовы, а также управляющая сетью незаконных аптек Кристина Луценко объявлены в розыск, заключили в ведомстве.