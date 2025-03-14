В СКФУ объяснили «бунт студентов» из Туркмении отчислением неуспевающих

Фото: ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Среди группы граждан Туркменистана, собравшихся на акцию протеста рядом со зданием вуза, были студенты, отчисленные по итогам зимней аттестации, сообщили РБК в Северо-Кавказского федерального института (СКФУ) в Ставрополе.

Ранее «Царьград» сообщил, что часть студентов из Туркмении пытались «устроить бунт» из-за отчисления в связи с плохим знанием русского языка и были задержаны полицией. Самые активные иностранцы получили за организацию акции протеста наказание в виде административного ареста на 10 суток.

«Часть уже бывших студентов оказались недовольны результатами сессии и бурно проявляли эмоции. Задержанные сотрудниками правоохранительных органов не являются студентами федерального университета», — заявили в пресс-службе.

Представители университета уточнили, что после зимней сессии часть студентов была отчислена, в том числе иностранные граждане, которым предстоит вернуться на родину. Некоторые студенты также перевелись в другие российские вузы, и их заявки были удовлетворены.

В СКФУ уточнили, что в вузе прошла встреча Консула Туркменистана Гадама Иламанова со студентами. Всего в 2024 году в учебное заведение поступили более тысячи студентов из Туркменистана.

11 марта в Екатеринбурге группа мигрантов повредила входную дверь в здании управления МВД по миграционным вопросам на улице Сулимова. Собравшиеся пытались попасть внутрь, в результате чего дверь была снята с петель.

Глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых заявил РБК, что для урегулирования ситуации на место направили полицейский отряд. Он также сообщил, что в ближайшие месяцы работу миграционной службы оптимизируют.

«В мае—июне данное учреждение переедет в два новых здания по улице Кислородная, 8, что позволит повысить качество обслуживания граждан», — отметил Горелых.