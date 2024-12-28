«Туркменские авиалинии» приостановили полеты в Москву на месяц
Авиакомпания «Туркменские авиалинии» приостановили полеты рейсов в Москву на месяц.
Ограничения введены с 30 декабря 2024 года до 31 января 2025 года и касаются рейсов по маршруту «Ашхабад — Москва — Ашхабад».
Накануне полеты в Россию приостановили Azerbaijan Airlines — в десять городов России (в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград).Также полеты по маршруту Астана — Екатеринбург приостановила Qazaq Air (Казахстан) до 27 января. Отменены и рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай авиакомпании FlyDubai по 5 января (позже компания сократила сроки отмены до 2 января в Сочи и до 3 января в Минводы).
Отмены рейсов последовали за крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря под Актау. Лайнер следовал из Баку в Грозный. Самолет дважды безуспешно пытался приземлиться в чеченском аэропорту из-за тумана и ухудшения видимости, а также «плана Ковер», который требует немедленной посадки или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. Авиакомпания сочла причиной «физическое и техническое внешнее вмешательство», азербайджанский Минтранс также счел причиной «внешнее вмешательство».
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