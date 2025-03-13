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Политика ,  
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В РСТ призвали снять ограничения на продажу туров в Абхазию

Игроки в шахматы на городской набережной, Сухум, Абхазия
Игроки в шахматы на городской набережной, Сухум, Абхазия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский призвал отменить ограничения на продажу туров в Абхазию из-за нормализации ситуации в стране после президентских выборов. Об этом он заявил на пленарном заседании туристической выставки «Интурмаркет».

«В связи с нормализацией ситуации в Абхазии после прошедших выборов президента и встречи президента России Владимира Владимировича Путина с президентом Абхазии нам кажется, что пришла пора все-таки снять то ограничение, которое сейчас действует. <...> Я знаю, что ведется работа, но хочется от лица отрасли официально об этом еще раз попросить», — сказал Уманский.

Он также отметил, что увеличению турпотоков между Россией и соседними странами должно помочь введение «преференциального режима» для туроператоров, которые отправляют туристов в дружественные страны.

В ответ глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ограничения на продажу туров в Абхазию могут быть отменены в ближайшее время, как только появится позиция МИДа.

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Политика

Выборы президента Абхазии назначили после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов предыдущий глава государства Аслан Бжания досрочно ушел в отставку. В начале марта ЦИК Абхазии утвердила победу Бандры Гунбы на выборах президента.

Вскоре президент России Владимир Путин встретился с абхазским коллегой в Кремле. Тогда главы государств заявили «об особом характере отношений» между Россией и Абхазией и обсудили проблемы, которые необходимо решать.

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Российский союз туриндустрии Минэкономразвития туриндустрия Абхазия
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