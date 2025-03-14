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Политика ,  
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Лукашенко назвал условие, при котором Россия не потеряет Белоруссию

Лукашенко: Россия не потеряет Белоруссию, если прочувствует душу нашего народа
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации России. РБК ведет трансляцию.

«Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что, если Белоруссии придется выбирать, то она «всегда будет на стороне России».

Глава белорусского государства приехал в Россию с первым после переизбрания на должность главы государства официальным визитом. Накануне Лукашенко провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
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По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление, в котором договорились «поступательно наращивать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество».

Также президенты подписали протокол, закрепляющий право граждан России и Белоруссии, постоянно проживающих на территории другого государства, избираться и быть избранными в органы местного самоуправления.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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