Лукашенко назвал условие, при котором Россия не потеряет Белоруссию
Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации России. РБК ведет трансляцию.
«Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве», — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что, если Белоруссии придется выбирать, то она «всегда будет на стороне России».
Глава белорусского государства приехал в Россию с первым после переизбрания на должность главы государства официальным визитом. Накануне Лукашенко провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление, в котором договорились «поступательно наращивать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество».
Также президенты подписали протокол, закрепляющий право граждан России и Белоруссии, постоянно проживающих на территории другого государства, избираться и быть избранными в органы местного самоуправления.
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