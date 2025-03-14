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Политика ,  
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Каллас заявила о готовности ЕС ответить США в торговой войне

Кайя Каллас
Кайя Каллас (Фото: Andrej Ivanov / Getty Images)

Глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас заявила о готовности ЕС принять ответные меры в случае введения США 200-процентных пошлин на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран союза. Об этом она рассказала в интервью агентству Bloomberg.

«Мы сохраняем хладнокровие и, конечно, мы готовы действовать и защищать наши интересы тогда, когда нам это нужно», — сказала Каллас.

Представитель ЕС также подчеркнула, что торговые войны могут привести к росту инфляции и негативно сказаться на потребителях.

Ее комментарий прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы на европейские товары.

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13 марта Трамп заявил, что США введут 200-процентные пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из стран Евросоюза, если Брюссель не пересмотрит решение об увеличении тарифов на американский бурбон.

ЕС ранее объявил о планах с апреля повысить пошлины на ряд товаров из США, включая виски. Этот шаг стал ответом на введенные ранее Вашингтоном торговые ограничения на европейские сталь и алюминий.

Торговые войны между США и ЕС начались еще в первый президентский срок Трампа. После возвращения в Белый дом Трамп продолжил ужесточение торговой политики, в том числе в отношении Канады, Мексики и Китая.

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Кая Каллас Евросоюз США Вино шампанское Франция
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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