В Саратовской области объявили об угрозе атаки дронов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — говорится в сообщении главы Саратовской области.

Бусаргин отметил, что все экстренные службы в регионе приведены в полную готовность.

В ночь на 14 марта средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты в небе над Саратовской областью. Об этом сообщил губернатор региона, не уточнив точное количество сбитых дронов и места их уничтожения.

Ранее, 13 марта в 23:00 мск, Бусаргин предупреждал о возможном ударе беспилотников по региону. На фоне этой угрозы аэропорт Гагарин в Саратове трижды приостанавливал работу.