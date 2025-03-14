В Саратовской области объявили об угрозе атаки дронов
В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — говорится в сообщении главы Саратовской области.
Бусаргин отметил, что все экстренные службы в регионе приведены в полную готовность.
В ночь на 14 марта средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты в небе над Саратовской областью. Об этом сообщил губернатор региона, не уточнив точное количество сбитых дронов и места их уничтожения.
Ранее, 13 марта в 23:00 мск, Бусаргин предупреждал о возможном ударе беспилотников по региону. На фоне этой угрозы аэропорт Гагарин в Саратове трижды приостанавливал работу.
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