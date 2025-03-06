В Шереметьево задержали иностранца с серебряными украшениями на ₽2 млн

Сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево предотвратили попытку незаконного вывоза 10,5 тыс. серебряных изделий на сумму около 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Украшения пытался вывезти в Ереван 50-летний иностранный гражданин, прибывший в Москву рейсом из Китая.

При досмотре багажа с помощью рентген-сканера в трех чемоданах пассажира обнаружили 273 упаковки с ювелирными изделиями, изготовленными из серебра 925-й пробы. Мужчина пояснил, что намеревался реализовать товар в Армении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров — ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

В конце февраля таможенники аэропорта Домодедово обнаружили у 60-летнего иностранного гражданина, прилетевшего из Австралии через Дубай, незадекларированное кольцо стоимостью 22 млн руб.

По словам мужчины, он вез драгоценность в подарок невесте и не знал о необходимости декларирования. Экспертиза установила, что кольцо Harry Winston из коллекции Classic изготовлено из платины 950-й пробы и украшено 6-каратным бриллиантом овальной огранки с боковыми камнями багетной формы.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.