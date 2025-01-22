Таможенники в аэропорту Грозного нашли у пассажирок золотые цепи по 1 кг

Video

Массивные золотые цепи стоимостью 19 млн руб. обнаружили таможенники аэропорта Грозного на шеях двух пассажирок. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы, поступившем в РБК.

Вылетавшие в Турцию женщины надели украшения на шею и «спрятали под одеждой», сообщили таможенники. Они нашли цепи с помощью ручного металлодетектора». Женщины пояснили, что это их личные украшения, а о правилах перемещения они не знали», — сообщили в ФТС.

Цепи не являются «ювелирными изделиями, а представляют собой переплавленное золото», заявили таможенники. «Экспертиза определила, что на 99,5% цепи выполнены из золота 999 пробы», — говорится в заявлении.

Фото: пресс-служба Северо-Кавказкого таможенного центра Фото: пресс-служба Северо-Кавказкого таможенного центра Фото: пресс-служба Северо-Кавказкого таможенного центра Фото: пресс-служба Северо-Кавказкого таможенного центра

Возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров, предусматривающей наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

В преддверии Нового года российские таможенники нашли в мешке Деда Мороза запрещенную к вывозу валюту — €18 тыс. Помимо денег, сотрудники обнаружили четыре пары серебряных серег, брошь и 16 блистеров с таблетками из группы тиреоидных средств. Позднее, 18 декабря, московские силовики изъяли свыше 100 кг черной и 1 т красной икры, более 500 кг мяса краба, 300 кг мяса осетра.