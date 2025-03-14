Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии конфликт на Украине

Мухаммед бен Салман Аль Сауд (Фото: РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине, сообщает саудовское агентство новостей SPA.

«Наследный принц подтвердил готовность королевства прилагать все усилия для содействия диалогу и достижения политического решения кризиса на Украине», — говорится в сообщении.

Кремль сообщил о беседе Путина с саудовским наследным принцем ночью 14 марта. Там отметили, что российский президент высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии и поблагодарил руководство страны в том числе за создание благоприятных условий для проведения переговоров России и США в Эр-Рияде в середине февраля.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась первая с начала военной операции на Украине встреча высокопоставленных делегаций России и США. Стороны обсуждали в том числе урегулирование конфликта на Украине и вопросы двусторонних отношений.

11 марта в Саудовской Аравии встретились делегации США и Украины. После переговоров Киев заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня. Путин ответил, что Москва, в принципе, согласна с предложением, но есть нюансы.