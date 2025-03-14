В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, меры были приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Ограничения ввели в 9:57 мск.
Рано утром 14 марта прием и отправку самолетов также приостанавливали в московском Внуково и калужском Грабцево. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших в столицу. Ночью ограничения вводили в аэропортах Саратова и Сочи.
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