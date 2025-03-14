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Политика ,  
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Захарова отреагировала на вызов посла России в МИД Италии

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Вызов российского посла в Министерство иностранных дел Италии из-за критики дипведомства России в адрес президента Италии Серджо Маттареллы лишь усилил внимание к проблемам самого Рима. Об этом 13 марта заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали. <...> Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам», — отметила она.

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Политика
Мария Захарова

Ранее на брифинге Захарова назвала фейком заявление президента Италии о том, что Россия угрожает Европе ядерным оружием.

«Это вранье. Это ложь. Это неправда. Это фейк. Это дезинформация», — отметила представитель МИДа.

Она также предположила, что итальянский лидер мог иметь в виду заявление президента Франции Эмманюэля Макрона. Несколько дней назад он объявил о запуске «стратегической дискуссии» о возможности расширения французского «ядерного зонтика» на Европу.

После критики Захаровой в адрес Маттареллы министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать российского посла в Риме.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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