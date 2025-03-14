 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Италии поручили вызвать посла России из-за критики президента

Министр Иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме из-за критики официального представителя МИДа России Марии Захаровой в адрес президента Италии Серджо Маттареллы. Об этом Таяни написал на своей странице в социальной сети X.

«Строго осуждаем очередную словесную атаку на президента республики Серджо Маттареллу <...> по этой причине я решил вызвать посла России в Фарнезину (Министерство иностранных дел и международного сотрудничества правительства Италии. — РБК)», — говорится в его посте.

Захарова назвала провокацией «озвучивание» планов миротворцев на Украине
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Накануне во время брифинга Захарова назвала фейком заявление Маттареллы о том, что Россия угрожает Европе ядерным оружием.

«Это вранье. Это ложь. Это неправда. Это фейк. Это дезинформация», — ответила тогда официальный представитель МИДа России.

Кроме этого, она предположила, что президент мог иметь ввиду заявление главы Франции Эманюэля Макрона. Несколько дней назад он объявил, что запускает «стратегическую дискуссию» о том, чтобы Франция взяла Европу под свой «ядерный зонтик». Речь шла о возможности ядерного сдерживания в контексте конфликта на Украине.

«Может быть, он имел в виду, что это Франция угрожает Европе ядерным оружием, потому что именно так можно было бы трактовать заявления [Макрона], — добавила Захарова.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Италия Мария Захарова президент Россия критика МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Туск назвал недостатки призыва разместить в Польше ядерное оружие США
Политика
Смогут ли Британия и Франция заменить «ядерный зонтик» США в Европе
Политика
Захарова увидела в Макроне «атомного Оле-Лукойе» с ядерным зонтиком
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 13 мар, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 13 мар, 18:19
Сумские власти объявили обязательную эвакуацию восьми населенных пунктовПолитика, 03:01
Движение по Крымскому мосту временно перекрылиПолитика, 02:54
Над Саратовской областью сбили беспилотникиПолитика, 02:23
NBC назвал причину неучастия Келлога в переговорах по Украине с РоссиейПолитика, 02:04
Путин заявил о ведении переговоров о возвращении западных компанийПолитика, 02:03
В Италии поручили вызвать посла России из-за критики президентаПолитика, 01:36
Российский вратарь отбил пенальти и вывел клуб в 1/4 финала Лиги ЕвропыСпорт, 01:34
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Мирра Андреева победила украинку в четвертьфинале турнира в Индиан-УэллсеСпорт, 01:24
Путин поговорил с наследным принцем Саудовской АравииПолитика, 01:18
Пашинян заявил, что признание геноцида армян не является приоритетомПолитика, 01:05
США не продлили лицензию на расчеты за энергоресурсы РоссииПолитика, 00:58
Захарова назвала «гнилым лицемерием» выступление Подоляка на русскомПолитика, 00:32
CBS сообщил о введении администрацией Трампа санкций против РоссииПолитика, 00:10
Бизнес начал возвращать «забытую» практику выплат премийЭкономика, 00:00