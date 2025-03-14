В Италии поручили вызвать посла России из-за критики президента
Министр Иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме из-за критики официального представителя МИДа России Марии Захаровой в адрес президента Италии Серджо Маттареллы. Об этом Таяни написал на своей странице в социальной сети X.
«Строго осуждаем очередную словесную атаку на президента республики Серджо Маттареллу <...> по этой причине я решил вызвать посла России в Фарнезину (Министерство иностранных дел и международного сотрудничества правительства Италии. — РБК)», — говорится в его посте.
Накануне во время брифинга Захарова назвала фейком заявление Маттареллы о том, что Россия угрожает Европе ядерным оружием.
«Это вранье. Это ложь. Это неправда. Это фейк. Это дезинформация», — ответила тогда официальный представитель МИДа России.
Кроме этого, она предположила, что президент мог иметь ввиду заявление главы Франции Эманюэля Макрона. Несколько дней назад он объявил, что запускает «стратегическую дискуссию» о том, чтобы Франция взяла Европу под свой «ядерный зонтик». Речь шла о возможности ядерного сдерживания в контексте конфликта на Украине.
«Может быть, он имел в виду, что это Франция угрожает Европе ядерным оружием, потому что именно так можно было бы трактовать заявления [Макрона], — добавила Захарова.
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