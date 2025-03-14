Reuters узнал о планах США возобновить поставки Украине снарядов GLSDB

Поставки Украине улучшенных дальнобойный снарядов GLSDB могут возобновиться в ближайшие дни, пишет Reuters. Предыдущий вариант боеприпаса показал неэффективность на поле боя из-за уязвимости перед подавлением GPS-сигналов

Власти США собираются возобновить поставку на Украину дальнобойных реактивных снарядов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим видом оружия.

По их данным, бомба была улучшена для более эффективного противодействия российским средствам подавления. Их закупила еще предыдущая администрация президента США Джо Байдена. Поставку боеприпасов планируют из-за сообщений о том, что у Украины закончились американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Как сообщили источники, за последние недели были проведены испытательные стрельбы 19 бомб. По их словам, применение такого вида оружия может возобновиться уже в ближайшие дни, поскольку в Европе есть запасы GLSDB.

Один из источников уточнил, что последний раз Вооруженные силы Украины применяли подобную бомбу несколько месяцев назад.

GLSDB — специальные снаряды с дальностью до 150 км. Это разработка американской Boeing и шведской Saab представляет собой высокоточную 113-килограммовую бомбу, к которой прикреплен ракетный двигатель. Ее запускают из наземных пусковых установок, в том числе РСЗО M270 и HIMARS. Снаряд используют GPS и инерциальную навигацию для планирования к цели, что делает их уязвимыми перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

GLSDB вошли в американский пакет помощи Украине в феврале 2023 года, однако, по данным Reuters, контракт на начало производства ракет был подписан только в марте, поэтому их передачу Украине пришлось отложить.

Минобороны России впервые сообщило о перехвате подобного снаряда 28 марта 2023 года. В Белом доме тогда не смогли подтвердить этот факт.

В конце апреля 2024 года польский портал Interia со ссылкой на заявление бывшего замминистра обороны США по закупкам Уильяма Лапланта сообщил, что снаряды GLSDB оказались неэффективны, в том числе из-за подавления GPS-сигналов. Лаплант тогда не уточнил, о каком именно оружии идет речь, но Interia, исходя из описания, считает, что речь идет о GLSDB.

Ранее, 4 марта, президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. После переговоров с США в Джидде глава офиса украинского президента Андрей Ермак сказал, что Вашингтон должен возобновить предоставление Киеву вооружений и разведданных.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и заявляет, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.