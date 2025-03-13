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Военная операция на Украине ,  
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В ООН оценили слова Путина о перемирии на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствовала бы прекращение огня на Украине, заявил на брифинге официальный представитель международной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы, конечно, приветствовали бы прекращение огня на Украине, учитывая огромное количество страданий, которые мы наблюдали в ходе этого конфликта. Мы очень надеемся, что оно материализуется», — ответил он на просьбу журналиста прокомментировать слова российского президента Владимира Путина о поддержке перемирия (цитата по «РИА Новости»).

По словам Дюжаррика, прекращение огня «проложит путь к достижению справедливого и устойчиво стабильного мира».

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Владимир Путин

После встречи делегаций США и Украины в Джидде 11 марта Киев согласился с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней.

Путин заявил о поддержке этой идеи, но отметил, что «прекращение [огня] должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».

Президент России также заявил о желании созвониться с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что у Москвы есть несколько вопросов о перемирии, которые необходимо обсудить.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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