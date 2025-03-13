Axios узнал о 100-летнем плане сохранения идей Трампа в политике США

Дональд Трамп (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Сторонники Дональда Трампа, близкие к Белому дому, готовят «100-летний план» по сохранению его идей в политическом дискурсе и после ухода с поста президента США, сообщает издание Axios.

С изданием побеседовали высокопоставленные сотрудники аналитического центра America First Policy Institute, созданного бывшими работниками администрации Трампа. Они рассказали, что после того как 20 января 2029 года закончится второй срок Трампа, их организация станет основой для движения America First («Америка превыше всего»). Целью этого будет пропаганда идей Трампа на протяжении следующего столетия.

America First Policy Institute (AFIP) был основан в 2021 году министром сельского хозяйства Брук Роллинз, министром образования Линдой МакМэхон и Ларри Кадлоу, ведущим консервативного телеканала Fox Business, который работал в первой администрации Трампа. Его основной деятельностью, по утверждению Axios, является поддержка взглядов и ценностей Трампа и его единомышленников, для того чтобы они оставались частью актуальной политической повестки.



Между двумя президентскими сроками Трампа AFIP стал чем-то вроде «администрации в ожидании», пишет Axios, принимая на работу чиновников, связанных с администрацией президента США в его первый срок, и разрабатывая различные политические предложения.

Сейчас AFPI фактически превращается в теневой политический центр Белого дома и учебную площадку для будущих сотрудников администрации Трампа. Axios отмечает, что недавно институт переехал в «шикарный» новый офис на Пенсильвания-авеню, расположенный рядом с Белым домом и Капитолием.



Приверженность принципам America First Трамп демонстрировал еще во время своего первого президентского срока. В 2018 году он заявил, что «как президент будет ставить Америку превыше всего», и призвал лидеров других государств ставить превыше всего интересы своих стран.