Песков назвал появление Путина в военной форме «сигналом решимости»

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Появление президента России Владимира Путина на совещании с военными в Курской области в форме — это сигнал решимости завершить освобождение региона от украинской армии, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков. И операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию», — ответил он на вопрос журналиста, были ли в таком появлении российского президента какие-то сигналы.

Газета The Washington Post назвала это решение Путина «дерзким военным посланием». Издание отметило, что решение президента надеть военную форму было воспринято как подчеркивание бескомпромиссного подхода к конфликту и убежденности в том, что Россия одерживает в нем верх.

Накануне Путин приехал в Курскую область и посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск. Он провел совещание с военными. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об обстановке в зоне боевых действий и сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины окружена.

В четверг, 13 марта, Минобороны сообщило об освобождении города Суджи на юго-западе Курской области, над которым украинские войска удерживали контроль с августа 2024 года. Российские войска также освободили населенные пункты Меловой и Подол.