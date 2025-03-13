Песков объяснил появление Путина в военной форме
Президент России Владимир Путин 12 марта провел совещание в Курской области в военной форме, так как посчитал это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — сказал Песков.
В ответ на уточняющий вопрос, появится ли в будущем Путин в форме с погонами, Песков сказал: «Не могу ответить на [ваш] вопрос». И напомнил, что президент имеет звание полковника Вооруженных сил.
Путин 12 марта приехал в Курскую область и посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск.
Глава государства провел совещание с военными. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об обстановке в зоне боевых действий и сообщил, что группировка ВСУ в Курской области окружена.
Президент был одет в военную форму без знаков различия и погон.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту в ходе совещания, что в ходе контрнаступления освобождено более 1,1 тыс. кв. км области, а украинские войска «изолированы». Путин заявил, что задача российской армии — «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника».
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