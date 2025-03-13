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Военная операция на Украине ,  
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Песков объяснил появление Путина в военной форме

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин 12 марта провел совещание в Курской области в военной форме, так как посчитал это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос, появится ли в будущем Путин в форме с погонами, Песков сказал: «Не могу ответить на [ваш] вопрос». И напомнил, что президент имеет звание полковника Вооруженных сил.

Песков объяснил появление Путина в военной форме
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Путин 12 марта приехал в Курскую область и посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск.

Путину доложили о «завершающей стадии» освобождения Курской области
Политика
Военнослужащие спецназа &laquo;Ахмат&raquo; в селе Черкасское Поречное&nbsp;Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, 12 марта 2025 года

Глава государства провел совещание с военными. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об обстановке в зоне боевых действий и сообщил, что группировка ВСУ в Курской области окружена.

Президент был одет в военную форму без знаков различия и погон.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту в ходе совещания, что в ходе контрнаступления освобождено более 1,1 тыс. кв. км области, а украинские войска «изолированы». Путин заявил, что задача российской армии — «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника».

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Владимир Путин Дмитрий Песков Курская область Военная операция на Украине Украина Вооруженные силы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

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пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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