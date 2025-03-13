 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кличко объявил об увольнениях связанных с землей чиновников в мэрии Киева

Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о массовом увольнении чиновников в органах управления столицы Украины, отвечавших за градостроительство и земельные отношения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Со своих должностей были уволены:

  • заместитель председателя госадминистрации Петр Оленич;
  • замглавы «Киевблагоустройства» Алексей Мушта;
  • замдиректора «Спецжилфонда» Юрий Леонов;
  • директор предприятия «Инженерный центр» депутат Киевсовета Михаил Терентьев.

Также Кличко сообщил об увольнении еще семи человек, занимавших должности в департаменте градостроительства и архитектуры Киева и различных коммунальных предприятиях города.

Кличко заявил об опасности политической борьбы на Украине в военное время
Политика
Виталий Кличко

Кличко отметил, что проверки в разных департаментах администрации продолжаются, и пообещал, что нынешние увольнения не будут последними. Он добавил, что в сфере градостроительства и земельных отношений Киева будет осуществлена реорганизация.

В феврале 2025 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что ведомство совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой «проводит масштабную операцию «Чистый город» по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете».

По подозрению в завладении землей 7 февраля заместитель Кличко Петр Оленич был арестован судом на два месяца.

Читайте РБК в Telegram.

Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня

Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву

Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу

Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина Киев Виталий Кличко увольнения коррупция
Материалы по теме
Кличко записал обращение к Зеленскому с жалобой на окружение президента
Политика
Партия Кличко назвала задержания генералов ВСУ опасным прецедентом
Политика
СБУ задержала в Киеве за взятку соратника Кличко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
Москвичей предупредили о морозах и сильном ветре в ближайшие дниОбщество, 14:54
Глава МОК заявил о «крайнем разочаровании» читерством сборной НорвегииСпорт, 14:45
Мосбиржа допустила запуск дериватива на криптовалюту уже в 2025 годуИнвестиции, 14:38
FT узнала об угрозах Венгрии для снятия санкций ЕС с ФридманаПолитика, 14:38
Кличко объявил об увольнениях связанных с землей чиновников в мэрии КиеваПолитика, 14:37
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:30
NYT объяснила возвращение Макрона, который «был на грани исчезновения»Политика, 14:28
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Нижнем Новгороде задержали проректора медуниверситета за мошенничествоОбщество, 14:25
Кремль заявил, что США выбрали посредника в переговорах и это не УиткоффПолитика, 14:20
Кадыров поручил переименовать одну из улиц Грозного в честь СайтиеваСпорт, 14:05
Алаудинов заявил, что Суджа была центром обороны ВСУ в Курской областиПолитика, 14:04
Кремль назвал возможные сроки высказываний Путина по перемирию на УкраинеПолитика, 14:04
Число переселенцев в Россию по программе о соотечественниках снизилосьПолитика, 14:01
Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акцийИнвестиции, 14:00