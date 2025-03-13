Кличко объявил об увольнениях связанных с землей чиновников в мэрии Киева
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о массовом увольнении чиновников в органах управления столицы Украины, отвечавших за градостроительство и земельные отношения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Со своих должностей были уволены:
- заместитель председателя госадминистрации Петр Оленич;
- замглавы «Киевблагоустройства» Алексей Мушта;
- замдиректора «Спецжилфонда» Юрий Леонов;
- директор предприятия «Инженерный центр» депутат Киевсовета Михаил Терентьев.
Также Кличко сообщил об увольнении еще семи человек, занимавших должности в департаменте градостроительства и архитектуры Киева и различных коммунальных предприятиях города.
Кличко отметил, что проверки в разных департаментах администрации продолжаются, и пообещал, что нынешние увольнения не будут последними. Он добавил, что в сфере градостроительства и земельных отношений Киева будет осуществлена реорганизация.
В феврале 2025 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что ведомство совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой «проводит масштабную операцию «Чистый город» по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете».
По подозрению в завладении землей 7 февраля заместитель Кличко Петр Оленич был арестован судом на два месяца.
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