 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На Украине суд арестовал заместителя Кличко по делу о земельной коррупции

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко был арестован судом на два месяца с возможностью внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

В ведомстве имя арестованного не назвали. По данным «Суспiльне», речь идет о Петре Олениче.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержал позицию прокурора <...> по делу о завладении столичной землей», — отметили в прокуратуре.

Там добавили, что сумма залога, который можно внести в качестве альтернативы заключению под стражу, составляет 15 млн гривен ($361, 6 тыс.)

Зеленский заявил об антикоррупционных мерах против чиновников и депутатов
Политика
Владимир Зеленский

В четверг, 6 февраля, пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что ведомство совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой «проводят масштабную операцию «Чистый город» по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении антикоррупционных мер против чиновников и депутатов. Он отметил, что они коснутся всех: «и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства». По его словам, речь идет о миллиардах гривен.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Украина Киев Виталий Кличко
Материалы по теме
Зеленский заявил об антикоррупционных мерах против чиновников и депутатов
Политика
Антикоррупционное бюро Украины подтвердило открытие дела против Умерова
Политика
Глава антикоррупционного бюро Украины не явился на допрос об утечке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Генконсул в Нью-Йорке заявил о росте интереса в США к поездкам в РоссиюПолитика, 08:50
NBC узнал о злости Трампа из-за низких темпов депортации нелегаловПолитика, 08:42
Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и БелоруссиейПолитика, 08:25
На Украине суд арестовал заместителя Кличко по делу о земельной коррупцииПолитика, 08:12
Genotek назвал самые выносливые народы РоссииОбщество, 08:00
Airbus отказалась от создания самолета на водородном топливе к 2035 годуБизнес, 07:49
В Волгоградской области БПЛА пытались атаковать нефтеперегонную станциюПолитика, 07:38
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Минобороны сообщило о 36 сбитых беспилотниках на юге РоссииПолитика, 07:20
ESA сообщило о возросшей вероятности столкновения астероида с ЗемлейОбщество, 07:16
Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотниковПолитика, 07:04
Из-за атаки дронов на Кубани были повреждены пять домовПолитика, 06:34
NBC News узнал, что Трамп назначил Вэнса посредником в продаже TikTokОбщество, 06:04
Ростовский губернатор заявил о повреждениях объектов после атаки дроновПолитика, 06:02
Трамп заявил об отказе японской Nippon Steel от покупки U.S. SteelБизнес, 05:49