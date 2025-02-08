На Украине суд арестовал заместителя Кличко по делу о земельной коррупции
Заместитель мэра Киева Виталия Кличко был арестован судом на два месяца с возможностью внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.
В ведомстве имя арестованного не назвали. По данным «Суспiльне», речь идет о Петре Олениче.
«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержал позицию прокурора <...> по делу о завладении столичной землей», — отметили в прокуратуре.
Там добавили, что сумма залога, который можно внести в качестве альтернативы заключению под стражу, составляет 15 млн гривен ($361, 6 тыс.)
В четверг, 6 февраля, пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что ведомство совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой «проводят масштабную операцию «Чистый город» по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете».
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении антикоррупционных мер против чиновников и депутатов. Он отметил, что они коснутся всех: «и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства». По его словам, речь идет о миллиардах гривен.
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