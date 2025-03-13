Минобороны сообщило об ударах по аэродромам и складам дронов на Украине
Российские военные за сутки нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что также за сутки были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 147 беспилотников.
До этого 13 марта Минобороны сообщило, что российские войска освободили Суджу, расположенную на юго-западе Курской области. Военные ВСУ контролировали город с августа 2024 года, когда украинские войска пересекли границу с Россией.
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