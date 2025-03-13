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Политика ,  
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Путин назвал циничным и жестоким нападение боевиков на поезд в Пакистане

Медицинский персонал оказывает помощь мужчине, который был спасен из поезда, атакованного боевиками-сепаратистами,&nbsp;Кветта, Пакистан, 13 марта 2025 года
Медицинский персонал оказывает помощь мужчине, который был спасен из поезда, атакованного боевиками-сепаратистами, Кветта, Пакистан, 13 марта 2025 года (Фото: Naseer Ahmed / Reuters)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с нападением террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, среди жертв которого оказалось немало женщин и детей», — сказал глава государства.

Путин также отметил мужество сотрудников правоохранительных органов, которые помогли «спасти сотни человеческих жизней». Он заявил, что Россия готова наращивать сотрудничество с Пакистаном «в борьбе со всеми проявлениями терроризма».

В Пакистане освободили всех пассажиров захваченного поезда
Политика
Обстановка у железнодорожной станции в Ма, Белуджистан, Пакистан

«Армия освобождения Белуджистана» захватила пассажирский поезд 11 марта. В девяти вагонах Jaffar Express находились около 400 человек. Перед штурмом сепаратисты взорвали железнодорожные пути и открыли огонь по локомотиву, ранив машиниста. Поезд остановился в отдаленном горном районе, неподалеку от афгано-иранской границы.

На следующий день Силы безопасности Пакистана освободили по меньшей мере 155 человек. Из них 17 были ранены, их доставили в ближайшую больницу. Кроме того, силовики убили 27 боевиков. По данным Geo TV, некоторые сепаратисты, одетые в жилеты смертников, использовали пассажиров в качестве живого щита. Позже AP со ссылкой на властей страны сообщило, что в Пакистане освободили всех заложников из захваченного поезда, более 50 нападавших убиты. Как рассказали в Силах безопасности Пакистана, в общей сложности ведомство спасло 300 человек, но число жертв при этом не раскрыло. Главный министр провинции Белуджистан Сарфраз Бугти заявил, что поделится всеми деталями позже.

Россия и Пакистан договорились в ноябре 2023 года о сотрудничестве по противодействию терроризму как в двустороннем формате, так и в рамках совместной работы в международных организациях, прежде всего в ООН и ШОС. В феврале 2025 года посол России в Пакистане Альберт Хорев заявил, что Москва разделяет обеспокоенность Исламабада по поводу роста террористической активности и поддерживает нацеленность властей исламской республики на противодействие этой угрозе.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Из захваченного боевиками поезда в Пакистане освободили 155 заложников
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