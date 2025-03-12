В Пакистане освободили всех пассажиров захваченного поезда
В Пакистане освободили всех заложников из захваченного поезда, более 50 нападавших убиты, сообщает AP со ссылкой на властей страны.
Как рассказали в силах безопасности Пакистана, в общей сложности ведомство спасло 300 человек, но количество жертв оно не раскрыло. Главный министр провинции Белуджистан Сарфраз Бугти заявил, что поделится деталями произошедшего позже.
«Армия освобождения Белуджистана» захватила пассажирский поезд 11 марта. В девяти вагонах Jaffar Express находились около 400 человек. Перед штурмом сепаратисты взорвали железнодорожные пути и открыли огонь по локомотиву, ранив машиниста. Поезд остановился в отдаленном горном районе, недалеко от афгано-иранской границы.
На следующий день силы безопасности Пакистана освободили по меньшей мере 155 человек. Из них 17 были ранены, их доставили в ближайшую больницу. Кроме того, силовики убили 27 боевиков. По данным Geo TV, некоторые из сепаратистов, одетые в жилеты смертников, использовали пассажиров в качестве живого щита.
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