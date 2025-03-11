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Боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда в Пакистане

Ответственность за нападение взяла на себя «Армия освобождения Белуджистана». Боевики угрожают убить заложников, если пакистанские силовики попробуют отбить поезд
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Боевики «Армии освобождения Белуджистана» (BLA) захватили заложников в пассажирском поезде Jaffar Express. В девяти вагонах находятся около 400 человек, передает Reuters со ссылкой на полицию и представителей оператора железной дороги.

Поезд был предварительно обстрелян, машинист ранен. Боевики утверждают, что среди заложников есть сотрудники сил безопасности, шестеро пакистанских военнослужащих убиты. Группировка угрожает убить заложников, если пакистанские силовики начнут операцию по их освобождению.

«Любое военное вторжение встретит столь же решительный ответ. На данный момент погибли шесть военнослужащих, а сотни пассажиров остаются под стражей BLA. «Армия освобождения Белуджистана» берет на себя полную ответственность за эту операцию», — сказано в сообщении боевиков.

Белуджистан — наименее развитая провинция Пакистана, чья экономика строится на добыче ресурсов. Там проживают белуджи — пятая по величине народность Пакистана. BLA — одна из крупнейших повстанческих групп, которая с 1970-х оказывает вооруженное сопротивление правительству, обвиняя власти республики в несправедливой эксплуатации месторождений.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Пакистан заложники Белуджистан
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