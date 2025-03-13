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Политика ,  
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Вэнс из любви к теще решил смириться со ее взглядами на инклюзивность

Лакшми Чилукури
Лакшми Чилукури (Фото: UC San Diego Annual Giving / Youtube)

Вице-президент Джей Ди Вэнс решил смириться с тем, что его теща Лакшми Чилукури поддерживает политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), против которой выступает он. Об этом сообщает телеканал CBS.

Чилукури, проректор Шестого колледжа Калифорнийского университета в Сан-Диего, в своем письме для поступающих студентов подчеркнула «непоколебимую приверженность учебного заведения принципам, которые обеспечивают равноправие, инклюзивность и принятие многообразия».

Вэнс в комментарии CBS выразил свое негативное отношение к политике DEI.

«Но я люблю свою тещу. Если она не разделяет моих взглядов на многообразие, равенство и инклюзивность, то, полагаю, мне придется сделать то, что делают 99% американцев, когда сталкиваются с членом семьи, который не всегда с ними согласен: смириться с этим», — добавил вице-президент.

Кроме того, Вэнс раскритиковал телеканал, «потому что CBS решил, что травля моей тещи — разумная цена за нападки на президента [США Дональда] Трампа».

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) — общее название комплекса мер, направленных на уравнивание в правах разных социальных групп. Это политика получила популярность несколько лет назад, но зачастую подвергалась критике из-за спорной эффективности и ограничения свободы слова.

После прихода к власти Трамп распорядился отменить все программы по поощрению инклюзивности, равноправия и гендерного и расового разнообразия в федеральном правительстве. Республиканец также закрепил в качестве официальной политики правительства США признание лишь двух полов — женского и мужского.

CBS отметил, что в середине февраля Министерство образования отправило всем колледжам письма, в которых ведомство подчеркивает риск для учебных заведений лишиться федерального финансирования, если те продолжат принимать во внимание расовую принадлежность при распределении стипендий или приеме на работу, а также учитывать ее в качестве политического фактора в любых «других аспектах студенческой, академической и университетской жизни».

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Джеймс Дэвид Вэнс США вице-президент
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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