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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава Пентагона пообещал сделать военных США «подтянутыми, а не толстыми»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости масштабной проверки физической подготовки и внешнего вида военнослужащих США, включая ношение бороды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Соединенных Штатов.

«Наши войска будут подтянутыми, а не толстыми. Наши войска будут выглядеть опрятно, а не неряшливо», — прокомментировал свое решение глава Пентагона в соцсети Х.

По его словам, данная мера направлена на обеспечение высокого уровня боеготовности армии, который позволит военнослужащим США оставаться самой эффективной и боеспособной силой в мире.

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Пит Хегсет

В январе в своем первом обращении к вооруженным силам страны после вступления в должность министра обороны Хегсет обозначил три ключевых направления работы Пентагона: восстановление боевого духа, модернизация армии и усиление политики сдерживания.

По его словам, в реализации этих задач акцент будет сделан на «боевую готовность, высокий уровень требований, меритократию, ответственность и дисциплину». Хегсет пообещал, что вооруженные силы выполнят стратегию президента Дональда Трампа «по сдерживанию войны», но при необходимости готовы «побеждать и уничтожать противников».

Бывший ведущий Fox News Пит Хегсет вступил в должность министра обороны 25 января, после утверждения его кандидатуры сенатом. Голоса сенаторов разделились поровну — 50 «за» и 50 «против» (против проголосовали все 47 демократов и трое республиканцев). Решающее слово осталось за вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который поддержал назначение.

Кандидатура Хегсета вызвала споры из-за обвинений в финансовых махинациях, сексуальных домогательствах, изнасиловании и злоупотреблении алкоголем.

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Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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