 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на полет и вылет, действовавшие в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда, к настоящему времени сняты. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения в саратовском аэропорту «Гагарин» были сняты 13 марта в 02:30 по московскому времени.

«В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 06:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — пояснил представитель Росавиации.

В свою очередь, ограничения в калужском аэропорту Грабцево были сняты в 06:25 мск.

Меры вводились накануне, 12 марта, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов в городах на юге России
Политика
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

11 марта ограничения на полеты вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле. Это произошло на фоне крупнейшей атаки беспилотников на регионы России.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 337 над территорией России украинских беспилотников.

Самая массированная атака дронов на Москву и Подмосковье. Карта
Политика

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Росавиация аэропорты ограничения Волгоград Калуга Саратов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
В трех российских аэропортах сняли ограничения на полетыОбщество, 07:08
В России и в мире прошли массовые сокращения гендиректоров. В чем причинаPro, 07:00
Банки предложили новый механизм заморозки денег для борьбы с мошенникамиФинансы, 07:00
Трамп заявил о значительных тратах НАТО на конфликт на УкраинеПолитика, 06:41
Bloomberg узнал, что новый премьер Канады сократит кабмин в два разаПолитика, 06:21
Производитель Zewa решил сменить название брендаБизнес, 06:00
AP узнало, что у Украины закончились ракеты ATACMSПолитика, 05:49
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Посол заявил, что Россия рассмотрит предложение США о прекращении огняПолитика, 05:35
На акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 150 человекПолитика, 05:14
Эксперты выяснили, насколько хорошо учились в школе нынешние руководителиОбщество, 05:00
МУС арестовал возглавлявшего «эскадрон смерти» экс-президента ФилиппинПолитика, 04:42
USAID разорвало соглашение с фондом энергетической поддержки УкраиныПолитика, 04:20
В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дронаОбщество, 04:00
Соучредитель файлообменника The Pirate Bay погиб в авиакатастрофеОбщество, 03:42