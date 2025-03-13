В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на полет и вылет, действовавшие в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда, к настоящему времени сняты. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, ограничения в саратовском аэропорту «Гагарин» были сняты 13 марта в 02:30 по московскому времени.
«В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 06:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — пояснил представитель Росавиации.
В свою очередь, ограничения в калужском аэропорту Грабцево были сняты в 06:25 мск.
Меры вводились накануне, 12 марта, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
11 марта ограничения на полеты вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле. Это произошло на фоне крупнейшей атаки беспилотников на регионы России.
По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 337 над территорией России украинских беспилотников.
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